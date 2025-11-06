Personal de la Comisaría Primera concretó una orden de allanamiento y detención en el Barrio Vicente Bahía, resultando en la captura del imputado por “Hurto Agravado (con escalamiento)”.

La Comisaría Primera de Olavarría informó que hoy, 5 de noviembre de 2025, se llevó a cabo un procedimiento exitoso en el marco de una causa caratulada como “Hurto Agravado (con escalamiento)”.

Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) ejecutó una orden de allanamiento, requisa y detención en la calle Vicente Bahía al 3100. El procedimiento arrojó resultado positivo, logrando la detención de Kevin Damián Bustos, de 27 años de edad.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial a la espera de ser trasladado a una unidad penitenciaria con cupo disponible. La justicia no descansa, ni siquiera para buscar cupos.

El caso está bajo la intervención de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.