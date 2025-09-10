Detienen a un joven en Olavarría y le secuestran una moto robada en Tandil

El vehículo tenía un pedido de secuestro activo de la ciudad de Tandil. El joven de 19 años quedó imputado por encubrimiento.

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría detuvo a un joven de 19 años en la intersección de las avenidas Urquiza y Álvaro Barros, tras interceptarlo por circular en una motocicleta con pedido de secuestro activo.

La aprehensión se realizó en el marco de un operativo de prevención y control. Los agentes, al verificar los datos del vehículo, una Honda CB Twister 250, descubrieron que había sido robada en la ciudad de Tandil.

El joven fue trasladado a la seccional, donde se realizaron los procedimientos legales correspondientes. La moto fue incautada y será remitida a la dependencia judicial de la ciudad de Tandil, de donde provenía el pedido de secuestro.

La causa, caratulada como “Encubrimiento – Pedido de Secuestro Activo”, quedó a cargo del fiscal Luis Piotti.