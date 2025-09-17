Detienen a un joven con una moto robada tras un control policial

El procedimiento, a cargo de la Policía Local, se llevó a cabo este martes en la Avenida Trabajadores y Chiclana.

Efectivos de la Policía Local aprehendieron a un joven de 20 años y secuestraron un motovehículo que tenía un pedido de secuestro activo. El hecho ocurrió este martes en la intersección de la Avenida Trabajadores y Chiclana.

Según el informe policial, el personal se encontraba realizando una recorrida de rutina cuando detectó la motocicleta de 110cc, que presentaba signos de haber sido manipulada, como la falta de pecheras delanteras y cables desconectados.

Al cursar la patente a través del sistema informático del 911, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo. Por esta razón, se procedió a su incautación. El joven, de 20 años, fue aprehendido y trasladado a sede policial para las diligencias legales correspondientes.

La causa, caratulada como “Encubrimiento”, es investigada por la UFI N° 10, a cargo de la doctora Viviana Beytya.