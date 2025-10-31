Detienen a un Hombre por Robo y Hurto: Cumplirá Condena en Sierra Chica

Un hombre fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica para cumplir una condena de ocho meses de prisión efectiva, dictada por el Juzgado Correccional de Azul.

Personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Olavarría llevó a cabo la detención de un masculino sobre quien recaía una orden judicial de detención. La aprehensión se concretó tras un operativo que incluyó tareas de encubierto.

La causa por la que fue detenido se caratuló como “ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA (HECHO I) EN CONCURSO REAL CON HURTO SIMPLE (HECHO II)”.

Juzgado Correccional del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la Dra. Cecilia Desiata. Condena: PENA ÚNICA de OCHO (8) MESES DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, dictada el 3 de octubre del corriente año.

Tras ser aprehendido, el hombre fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, donde deberá comenzar a cumplir la pena impuesta.