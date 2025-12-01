El Comando de Patrulla detuvo a un masculino de 22 años que se encontraba en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios e incitando a pelear a los transeúntes. Quedó a disposición del Juzgado Correccional.

Olavarría. Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) detuvo a un masculino de 22 años por Infracción a los artículos 35, 72 y 74 inc. A de la Ley 8031/73 (Infracción al Código de Faltas).

El hecho ocurrió el pasado sábado 29 de noviembre de 2025 en la calle Mitre al 700, luego de que el personal policial fuera comisionado al lugar por un llamado al 911.

El sujeto fue detenido debido a que se encontraba en la vía pública en aparente estado de ebriedad, generando disturbios y incitando a pelear a las personas que se encontraban allí presentes.

El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, quedando a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría, que interviene en la causa.