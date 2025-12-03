Un masculino de 36 años fue aprehendido en Hornos al 2200, luego de ser denunciado por su pareja, quien presentaba cortes visibles en el cuerpo. El hombre quedó a disposición de la UFI N° 5 por la carátula de Lesiones.

Olavarría. Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) aprehendió a un hombre de 36 años por el delito de Lesiones el pasado martes 2 de diciembre de 2025.

El hecho ocurrió en la calle Hornos al 2200, luego de un llamado de alerta al 911. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con la víctima, una mujer que presentaba cortes a simple vista en distintas partes de su cuerpo.

La víctima refirió que las lesiones fueron provocadas por su pareja instantes antes. Por este motivo, se procedió a la aprehensión del agresor, quien fue trasladado a sede policial para la realización de los recaudos legales.

Interviene en la causa la UFI N° 5, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.