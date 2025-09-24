Detienen a un hombre en Olavarría que tenía dos pedidos de captura activos

El sujeto de 43 años fue identificado por la policía en Avenida Pellegrini y Cortes. Era requerido por la Justicia por causas de “Robo Simple en grado de tentativa” y “Robo”.

Efectivos del Comando de Patrulla detuvieron este martes a un hombre de 43 años sobre quien recaían dos pedidos de captura activos de la Justicia.

La detención se produjo durante una recorrida de rutina en la intersección de Avenida Pellegrini y Calle Cortes. Tras identificar al sujeto y consultar sus datos en el Centro de Despachos y Emergencias 911, se confirmó que el hombre tenía dos órdenes judiciales vigentes:

Un pedido de Captura Activa por una causa caratulada como “Robo Simple en grado de tentativa”. Una orden de Comparendo Compulsivo por otra causa de “Robo”.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición del Juzgado de Garantías N° 01 de Olavarría, que había emitido las órdenes correspondientes.