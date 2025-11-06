El Comando de Patrulla interceptó al sospechoso en Vicente López y Bolívar, quien coincidía con las filmaciones de seguridad. Se recuperó la bicicleta sustraída tras un rastrillaje.

Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) logró la aprehensión de un hombre de 42 años hoy, 4 de noviembre de 2025, acusado del delito de Hurto ocurrido en la zona céntrica.

La detención se produjo durante una recorrida en la intersección de las calles Vicente López y Bolívar. El sujeto fue interceptado ya que su vestimenta (campera roja y pantalón negro) y fisonomía coincidían con las características captadas en las imágenes fílmicas del ilícito, cuya denuncia por la sustracción de una bicicleta había sido radicada en la Comisaría Primera.

Al momento de la aprehensión, el hombre llevaba entre sus prendas un alicate de color negro y amarillo. Posteriormente, tras recabar datos, se realizó un rastrillaje en las inmediaciones del domicilio del causante, logrando dar con el biciclo denunciado.

El imputado fue trasladado a sede policial para los recaudos legales, quedando a disposición de la UFI N° 07, a cargo del Dr. Urlezaga. Parece que el “disfraz” no funcionó esta vez.