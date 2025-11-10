El Comando de Patrulla aprehendió a la expareja de la víctima en Hipólito Yrigoyen y Lavalle, luego de que este la golpeara, amenazara con una cuchilla, dañara su vehículo y desobedeciera una medida cautelar vigente.

Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) procedió a la aprehensión de un hombre de 41 años ayer, 8 de noviembre de 2025, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lavalle, en una causa caratulada como “Lesiones, Amenazas Agravadas, Daños y Desobediencia”.

El personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación con una mujer herida. Al arribar, encontraron un tumulto de personas sobre el masculino.

Detalles de la Agresión

La víctima, que poseía un botón de pánico que había activado previamente, relató que su expareja la había golpeado e lesionado en el cuello con anterioridad. En el lugar, se comprobó que el agresor:

Daños y Amenazas: Había dañado las ruedas de su automóvil y la había amenazado con una cuchilla de mango blanco , que fue recogida por la policía en el suelo.

Desobediencia: Se confirmó que sobre el agresor recaía una restricción de acercamiento vigente hasta el 19/12/2025, emanada por el Juzgado de Familia N° 02.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFI N° 05, a cargo de la Dra. Viceconte.