Detienen a un Hombre de 29 Años por Desobedecer una Restricción de Acercamiento

El Comando de Patrulla de Olavarría aprehendió a un sujeto en el Barrio Piedras al 4000, quien se encontraba dentro del domicilio de su ex pareja, violando una medida cautelar vigente.

Hoy, 4 de noviembre de 2025, personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) intervino tras un llamado al 911 en la calle Piedras al 4000, por un caso de Desobediencia.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer que informó que su ex pareja, con quien posee una restricción de acercamiento, se encontraba dentro de su domicilio.

El hombre, de 29 años, egresó de la vivienda. Tras consultar con la Comisaría de la Mujer y la Familia, se confirmó que existía una restricción de acercamiento, emanada por el Juzgado de Familia N°02 de Olavarría, con vigencia hasta el 25 de noviembre de 2025.

Ante la clara violación de la medida judicial, se procedió a la aprehensión del masculino.

El caso quedó a disposición de la UFI N° 05, a cargo de la Dra. Viceconte. Algunas prohibiciones son claras, pero parecen difíciles de entender.