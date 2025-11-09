El sujeto fue capturado en un operativo de interceptación vehicular en Córdoba y Av. Colón, ya que pesaba sobre él una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 2.

La Comisaría Segunda informó sobre la detención de un hombre de 27 años ocurrida ayer, 8 de noviembre de 2025, en el marco de un operativo de interceptación vehicular e identificación de personas.

La captura se concretó en la intersección de Calle Córdoba y Avenida Colón. El masculino poseía una orden de detención vigente en una causa caratulada como:

“Amenazas Coactivas y Amenazas Simples en Concurso Real y en Contexto de Violencia de Género – Desobediencia”

La orden de detención había sido requerida por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, a cargo del Dr. Villamarín.

El detenido se encuentra alojado en la Comisaría Segunda a disposición de la U.F.I. N° 5, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.