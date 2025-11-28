Un hombre de 33 años fue detenido in fraganti por el Comando de Patrulla dentro del local “Aquira” (Avenida Colón y Alsina) tras haber ingresado y amenazado a las presentes para exigir dinero en efectivo. El aprehendido quedó a disposición de la UFI N° 04.

Olavarría. El Comando de Patrulla Olavarría informó sobre la aprehensión de un hombre de 33 años, acusado de Tentativa de Robo In fraganti Delito.

El hecho ocurrió en la fecha, jueves 27 de noviembre de 2025, en el centro de la ciudad, en el comercio con nombre de fantasía «Aquira», ubicado en la intersección de Avenida Colón y Calle Alsina.

El personal policial acudió al lugar tras recibir un llamado de alerta al 911. Al llegar, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien se encontraba dentro del local comercial.

La comerciante fue entrevistada y manifestó que momentos previos el individuo había ingresado al local y comenzó a amenazar a las presentes, exigiéndoles dinero en efectivo.

El masculino de 33 años fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFI N° 04, a cargo de la Dra. Serrano.