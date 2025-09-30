Detienen a la segunda implicada en un robo agravado con arma blanca

La mujer, de 31 años, fue capturada en un operativo cerrojo tras ser identificada como coautora del asalto a un domicilio en el que sustrajeron un automóvil.

La Comisaría Segunda de Olavarría informó la detención de una mujer de 31 años, acusada de participar en un hecho caratulado como “Violación de Domicilio y Robo Agravado por el uso de arma”.

El caso, que es investigado por la U.F.I. N° 04 a cargo de la Dra. Paula Serrano, se remonta a días atrás, cuando personal del Comando de Patrulla había aprehendido a la primera implicada en el robo.

Según la síntesis policial, la detenida y su cómplice ingresaron al domicilio de la víctima y, mediante la intimidación con un arma blanca, sustrajeron un automóvil marca Chevrolet.

Tras intensas tareas de investigación, el personal del Grupo Técnico Operativo (G.T.O.) logró establecer la identidad de la coautora. En la fecha (29/09/2025), se libró la correspondiente Orden de Detención.

La captura se efectivizó en la intersección de las calles Dorrego y España, tras un operativo cerrojo coordinado entre el personal de la Comisaría Segunda y el Comando de Patrulla.

La detenida se encuentra alojada preventivamente en dependencia policial a disposición del juzgado interviniente.