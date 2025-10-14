Detienen a Dos Hombres por Encubrimiento: Circulaban en una Moto Robada Horas Antes

El Comando de Patrulla interceptó la Motomel B110, que tenía pedido de secuestro por hurto, en la estación de servicio PUMA de Pringles y Trabajadores. Los imputados, de 50 y 31 años, quedaron a disposición de la UFI N°10.

Efectivos del Comando de Patrulla (CPO) aprehendieron este martes, 14 de octubre de 2025, a dos hombres acusados del delito de “Encubrimiento (IPP HURTO)”.

La intervención se produjo en la intersección de la Avenida Pringles y Avenida Trabajadores, a la altura de la Estación de Servicio “PUMA”. El personal policial procedió a la identificación de dos masculinos, de 50 y 31 años, que circulaban a bordo de una motocicleta 110 cc.

Al verificar la numeración del rodado, una moto marca Motomel, modelo B110, se constató que la misma había sido sustraída horas antes bajo la carátula de hurto.

Tanto los imputados como la motocicleta secuestrada fueron trasladados a sede policial para los recaudos legales. El caso quedó a cargo de la UFI N°10.