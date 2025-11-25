Un joven de 23 años fue aprehendido in fraganti por el Comando de Patrulla, luego de que fuera sorprendido por la víctima mientras intentaba robar elementos de su domicilio. El detenido intentó huir, pero fue reducido a pocos metros con el botín en su poder.

Olavarría. El Comando de Patrulla Olavarría informó sobre la aprehensión de un hombre de 23 años, acusado de Robo In fraganti delito Agravado por Efracción.

El hecho se registró ayer, lunes 24 de noviembre de 2025, en la calle Pelegrino al 6000. El personal policial acudió al lugar tras recibir un llamado al 911.

La Aprehensión

Al entrevistarse con la víctima, esta informó que al llegar a su domicilio, observó movimientos sospechosos en el interior de la finca.

El personal policial constató la presencia del masculino, quien al notar la presencia de los agentes, emprendió la fuga. Fue reducido a escasos metros del lugar y se le incautaron los elementos que había sustraído, los cuales fueron reconocidos por la víctima.

Elementos recogidos:

Una riñonera.

Auriculares de PC.

Un par de anteojos.

Dos relojes de mano.

Cinco cadenas de diferentes materiales y medidas.

Joyería variada.

Tres moldes de tarta de hierro.

El aprehendido quedó alojado en la Comisaría Segunda a disposición de la UFI N° 04.