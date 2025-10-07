Detenido por “Hurto Agravado por Escalamiento” tras robar celulares en Barrio Hipólito Yrigoyen

Un hombre de 28 años fue aprehendido en un baldío cercano a la Avenida Trabajadores y Vicente López, minutos después de saltar un paredón para ingresar a una vivienda y sustraer dos teléfonos móviles.

Personal del Comando de Patrulla (CPO) detuvo a un hombre de 28 años el sábado 4 de octubre por el delito de Hurto Agravado por Escalamiento en la zona del Barrio Hipólito Yrigoyen.

La aprehensión se concretó en un terreno baldío ubicado en la intersección de Avenida Trabajadores y Vicente López, luego de que un llamado al 911 alertara sobre el hecho.

Según el informe policial, el masculino había ingresado momentos antes a un domicilio ubicado en Vicente López al 4500 tras saltar un paredón. Una vez dentro, sustrajo dos teléfonos celulares.

El sujeto fue interceptado por el personal del CPO mientras intentaba huir. Los dos teléfonos celulares fueron recuperados en el lugar.

El aprehendido quedó alojado en la dependencia policial correspondiente a disposición de la UFI N.º 7, que interviene en la causa.