Detención en Vía Pública: Capturan a un Hombre con Orden de Arresto por “Atentado y Resistencia a la Autoridad”

Personal del Gabinete Técnico Operativo implementó un operativo encubierto en inmediaciones del Club Racing para capturar al imputado, de 27 años, requerido por el Juzgado Correccional.

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Olavarría llevaron a cabo la detención de un hombre de 27 años que tenía una orden judicial de captura activa.

Tras recibir la Orden Judicial, el personal de la Comisaría implementó un operativo encubierto en las inmediaciones del Club Racing. Los efectivos lograron localizar al imputado en la calle Cerrito a la altura del 3700, en la vía pública.

En ese momento, se procedió a efectivizar la detención del masculino, que era requerido por la Sra. Juez Dra. Cecilia Desiata, a cargo del Juzgado Correccional de Olavarría, en relación a la causa mencionada.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial a la espera de un cupo para su traslado a una unidad penitenciaria.