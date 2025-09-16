Detectan a un chofer de micro con 0,77 g/L de alcohol en sangre en la Terminal de Olavarría

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desafectó al conductor antes de iniciar el viaje, que tenía como destino la Ciudad de Buenos Aires con 16 pasajeros a bordo.

Un conductor de un micro de larga distancia fue desafectado en la Terminal de Olavarría tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El test arrojó un resultado de 0,77 g/L de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite de tolerancia cero permitido para choferes profesionales.

El vehículo se preparaba para iniciar un servicio con 16 pasajeros a bordo, con destino a la Terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inmediatamente, la CNRT labró las actas de infracción correspondientes, desafectó al conductor y dispuso un chofer de reemplazo habilitado para garantizar que el viaje continuara en condiciones de seguridad.

La CNRT enfatizó que la tolerancia de alcohol para conductores profesionales es cero y que este tipo de controles se realizan de forma permanente en rutas, terminales y puntos estratégicos de todo el país. Estas acciones buscan reforzar la seguridad vial y el cuidado de la vida de los pasajeros.