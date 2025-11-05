Hace ya siete meses que en el sistema judicial argentino se desarrolla un proceso tan sorprendente como absurdo. El 28 de marzo de 2025, en el aeropuerto de Bariloche, fue detenido Konstantin Rudnev, junto con varias mujeres. Todos ellos fueron acusados de trata de personas, en particular de una supuesta trata que habría involucrado a Elena Makarova y a su hijo recién nacido en ese momento.

Pero Elena lleva más de medio año luchando contra el sistema argentino para dejar algo en claro: ella no es una víctima, nunca lo fue, y no conocía a ningún Konstantin Rudnev.

En este proceso no hay una declaración válida, ni víctima real, ni delito comprobable.

Durante más de seis meses ha vivido entre la esperanza y la desesperación, pidiendo algo tan básico como que este infierno termine y que este caso fabricado finalmente sea cerrado.

Tuve la oportunidad no solo de entrevistar en exclusiva a Elena Makarova, sino también de recibir de ella un documento clave: su declaración dirigida a Eduardo Casal, Procurador General de la Nación. En ese texto, Elena relata los abusos que ella y su bebé sufrieron a manos de fiscales y policías argentinos, y exige que se inicie una causa penal contra los fiscales Tomás Labal, Gustavo Javier Revora y Rodrigo Nicolás Treviranus.

Con declaración, no hay causa.

El escándalo legal y humanitario alrededor de la llamada “secta rusa” en Bariloche no deja de crecer. La mujer que la fiscalía designó oficialmente como “víctima”, Elena Makarova, niega rotundamente ese papel.

Los documentos, declaraciones y peticiones que presenta ante la justicia y la fiscalía se pierden sistemáticamente o son rechazados sin justificación.

Según su testimonio, el 16 de junio de 2025, antes de volar desde Argentina, redactó de puño y letra un escrito en el que afirmaba:

“No me considero víctima, no conozco a ningún Konstantin Rudnev y solicito que se me retire esa condición.”

Ese documento, entregado por su abogado a la fiscalía de Bariloche, nunca fue incorporado al expediente y desapareció misteriosamente en los archivos del Ministerio Público, lo que genera serias dudas sobre la transparencia de la investigación.

Selección arbitraria por parte de la fiscalía

Los abogados defensores de Rudnev sostienen que la fiscalía de Bariloche actúa con una parcialidad alarmante.

Eligen qué pruebas aceptar y cuáles ignorar, incluso si contradicen su propia versión de los hechos.

Esa arbitrariedad vulnera los principios fundamentales del debido proceso y erosiona la confianza en el sistema judicial argentino.

Surge una pregunta inevitable:

¿Por qué continúa una investigación por un “crimen” en el que no hay víctimas reales ni pruebas sólidas?

¿Qué pretende el fiscal Fernando Arrigo y su equipo al mantener una teoría ya desmentida?

Violación de los derechos de Elena Makarova

Además, llama poderosamente la atención que sistemáticamente se le niegue a Elena participar en las audiencias, privándola de su voz y de la posibilidad de ratificar personalmente su testimonio.

Esto representa una violación flagrante de sus derechos humanos y de los principios de transparencia judicial.

La historia de una mujer atrapada en una trama

La historia de Elena es un ejemplo de cómo una maquinaria burocrática puede transformar a una persona inocente en un instrumento de manipulación mediática y política.

Tras su detención en marzo de 2025, pasó tres meses privada de libertad junto a su bebé recién nacido, sin acceso a atención médica ni a la luz del sol.

Desde entonces, no ha dejado de declarar públicamente que no es una víctima, sino una persona inocente atrapada en un proceso construido sobre rumores y publicaciones falsas de medios rusos.

Llamado a la justicia y a la solidaridad

Hoy, Elena Makarova se dirige a las organizaciones de derechos humanos de Argentina y del mundo, pidiendo que se cierre la causa contra los 21 detenidos, quienes llevan casi un año bajo investigación sin cargos formales.

Entre ellos se encuentran su amiga más cercana, Angelina, y Konstantin Rudnev, de 58 años, enfermo de fibrosis pulmonar y otras afecciones, recluido en la Unidad 6 (Rawson) sin la atención médica necesaria.

Mientras los fiscales de Bariloche deciden qué documentos “merecen” ser incluidos en el expediente, personas inocentes continúan sufriendo: separadas de sus familias, impedidas de salir del país y sin recuperar los bienes que les fueron confiscados.

Preguntas urgentes para la sociedad

¿Por qué se ignora la declaración manuscrita de Elena, que desmonta la versión oficial del caso?

¿Por qué la fiscalía no le permite presentarse en las audiencias para dar su testimonio directamente?

Conclusión

Hoy, Elena no pide venganza: pide justicia.

Su historia es más que un drama personal: es una muestra de cómo el silencio del sistema puede destruir vidas.

Veintiuna personas siguen presas de una investigación que ni las condena ni las libera.

Elena no ve a Angelina desde hace más de siete meses — la justicia le prohíbe comunicarse con su amiga, aunque no haya cargos reales contra ella.

Y Konstantin Rudnev, enfermo terminal, agoniza tras las rejas.

El mundo debe preguntarse:

¿Es esta realmente la justicia más democrática de América Latina, o una maquinaria implacable que tritura vidas bajo presión política?

