Manifestó Santiago Dilascio, tras conseguir el ascenso a la Serie B del básquetbol italiano con el equipo de Mola New Basket 2012. En la nota, la palabra completa del base olavarriense desde el viejo continente.

“Veníamos de dos años de estar ahí en la puerta de ganar el torneo. En esta temporada no salimos campeones pero, por cuestiones de formato del campeonato, y al clasificar cuartos en la región, le ganamos el playoff a Matteotti Corato y automáticamente logramos ascender”, expresó Santiago Dilascio. Asimismo, destacó que “desde un principio se armó un equipo para lograr el objetivo del ascenso”.

En la fase regular 2022/23, Mola New Basket tuvo un récord de 16 triunfos y 5 derrotas; lo cual le valió para terminar en el cuarto puesto de la tabla general de la Serie C Gold – Región Puglia. Luego y en playoff por el ascenso, el equipo de Dilascio “barrió” la serie 3-0 (69 a 54, 75 a 69 y 55 a 72) a Nuovo Matteotti Corato.

Por otra parte y en la fase individual, el base oriundo de Olavarría dijo “tuve un buen año, logrando cumplir mis objetivos, tanto personales como colectivos. Ya un poco más adaptado al idioma y al torneo, en el sentido de como se juega, como se entrena, al entrenador (Gabriele Castellitto) que es el mismo desde hace tres años y con el cual tengo una buena relación. Fue un gran año que se pudo coronar con el ascenso”. En este sentido, el ex de Estudiantes de Olavarría e Independiente de Tandil terminó la temporada como titular y con un destacado promedio de 12.7 puntos por partido.

Finalmente y consultado sobre lo que se le viene en materia basquetbolística, Santi manifestó que “todavía no tengo nada definido sobre mi futuro, donde principalmente hay que ver cuántos cupos de extranjeros va a ver en la Serie B y si vamos a poder jugar. Pero por lo pronto me quedaré vacasionando acá en Europa y viendo como sigue todo esto; aprovechando el calor que ya hace un buen tiempo que no tengo un mes de verdadero calor de verano”.

Fotos: Facebook oficial Mola New Basket 2012.