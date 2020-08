Desde hoy, los pacientes con Covid-19, internados en el Hospital Municipal, podrán recibir visitas

La Secretaría de Salud del Municipio elaboró un estricto protocolo de bioseguridad para las visitas de pacientes que tienen Covid-19 y están internados en el nosocomio local.

Según se explicó, las visitas, que serán a las 16 horas con solicitud de reserva de turno, deben pasar por un control de temperatura y síntomas en cuanto lleguen, lavarse las manos y usar un equipo de protección personal adecuado en todo momento. En el lugar, se les dará una breve capacitación sobre el uso de EPP. Las visitas que estén enfermas no podrán entrar en el Hospital, sin excepciones. Si una persona no pasa por el proceso de control ni sigue los protocolos del Hospital, no se le permitirá realizar otra visita.

La duración de las visitas no podrá exceder los 30 minutos y se contemplará una sola por persona internada. Es importante aclarar que solo podrá concurrir un visitante durante toda la internación.

Deben quedarse al lado de la cama del paciente durante toda la visita, a menos que el equipo clínico indique otra cosa.

Desde el nosocomio local se indicó que podrán permitirse las visitas temporales para pacientes en circunstancias especiales o para un paciente específico que necesite más apoyo.

La visita no deberá presentar factores de riesgo para Covid-19 (personas mayores de 60 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, embarazo). Deberá firmar dos ejemplares de un consentimiento y declaración jurada de ausencia de síntomas.