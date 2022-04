Desde el Frente de Todos afirman que “Galli pone delegados municipales a dedo”

“Desde el Frente de Todos vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo con las elecciones de los delegados en las localidades, el acto democrático se ve totalmente empañado por una decisión unilateral, Galli pone delegados a dedo.” Afirman desde la oposición a través de un comunicado.

Tras la designación de los delegados municipales por parte del Municipio, desde el frente de todos cruzaron al departamento ejecutivo por las personas que estarán en las delegaciones a partir del 2 de mayo.

En este sentido, desde el espacio opositor recordaron palabras del secretario de gobierno municipal ““No sentimos que haya habido un acompañamiento de los vecinos a la gestión de Kuhn en Hinojo” declaró Hilario Galli, fueron ellos los que informaron que en Hinojo hubo 204 votos válidos y el 97% eran para Raúl Kuhn, como “no sienten que haya acompañamiento”, como si se tratara de un sentimiento y no de un hecho democrático, van a poner a dedo, porque no tuvo interés en participar de la elección, a quien ellos consideran que sí tendrá el acompañamiento del pueblo”.

Por otra parte subrayaron lo que ocurre con Sierras Bayas y Sierra Chica al señalar que “Por su parte en Sierras Bayas, aunque no se haya superado el piso del 40%, el intendente permitirá que Guillermo Rikal si asuma su cargo. Con respecto a Sierra Chica, Néstor Crevatin quien obtuvo el 96,2% de los votos no correrá la misma “suerte” , según consta en el comunicado oficial, no será nombrado Delegado”.

“Claramente las elecciones de los delegados son una mentira, es utilizado comunicacionalmente pero nada de esto sucede en la realidad. Empezaron como una buena propuesta democrática pero como no las pudieron manejar, sin respetar la voluntad de la vecinos y vecinas, será el intendente el que decida quienes pueden asumir y quienes no. Una vergüenza total” concluyeron