Descubre las mejores opciones para personalizar una consola y controles PlayStation 5

Los verdaderos gamers le dan el valor que merece a la personalización de la experiencia de juego. Cada detalle cuenta, desde la disponibilidad de un equipo de última generación y el entorno adecuado, hasta la transformación de la consola y controles en términos de estética.

Por fortuna, existe una forma rápida y fácil de reinventar la apariencia de nuestros equipos: acceder a https://supercharged.fr/es e invertir en pegatinas 100% originales. De esta forma, no importa si eres seguidor empedernido de Naruto, o quieres un diseño al estilo Fornite, puedes materializar cualquier idea.

Deja fluir tu lado creativo

Aunque algunos se aventuran a la idea de invertir en aerosoles o acudir a la técnica de pintado industrial, ambos métodos suponen algo más que solo creatividad. El uso de pinturas para eliminar la sobriedad que las consolas y controles traen por defecto requiere de habilidades y mucho cuidado.

Además de buenas dotes artísticas, las dos técnicas ameritan el desmontaje de los componentes eléctricos y mucha paciencia para cubrir las partes que no deseas pintar y volver a ensamblar.

De esta forma, si no quieres arriesgarte o sueñas con ver tu consola y controles con un diseño exclusivo, como el de One Piece y The Last Of Us, no dudes en recurrir a las siguientes opciones:

Compra pegatinas

Si bien en el mercado puedes encontrar este tipo de productos, la forma ideal de proyectar tus gustos es buscar ayuda especializada. En este tipo de empresas no solo cuenta con los recursos necesarios para ofrecer un servicio completo, sino que garantiza la máxima libertad a la hora de planificar el diseño.

Darle una nueva cara a la PS5 nunca fue tan sencillo, basta con plantear la idea y dejar que los especialistas se encarguen de materializarla.

Invierte en una funda

Otra solución que viene cobrando fuerza en el objetivo de customizar las consolas y controles son las fundas de siliconas. A simple vista puede parecer un accesorio más, sin embargo, tiene el poder tanto de cambiar la apariencia, como de servir de escudo protector frente al polvo, sudor y posibles arañazos.

De igual modo, tiene impacto positivo en la comodidad y seguridad, ya que suelen ser bastante ergonómicas y previenen los deslizamientos durante la manipulación de los controles, minimizando el riesgo de caídas.

La mejor parte es que ahora podemos encontrar una amplia variedad de diseños, desde los clásicos modelos unicolores perfectos para los que buscan sobriedad, hasta opciones llamativas que incluyen imágenes de las principales sagas del mundo de los videojuegos.

Elige una carcasa

A diferencia de las carcasas antiguas que comprometían la maniobrabilidad, en la actualidad, podemos encontrar complementos ultra delgados y ligeros que no ejercen ningún tipo de carga sobre los controladores.

De la misma forma que las fundas, sirven de protección contra la suciedad y los golpes, además presentan un diseño preciso que facilita la instalación. Si no deseas arriesgarte, inclínate hacia la compra de una goma de silicona suave, ya que su nivel de flexibilidad garantiza el ajuste perfecto.