Derrota libertaria en la Provincia de Buenos Aires: Milei admite la caída y promete autocrítica

La Libertad Avanza quedó 13 puntos por debajo de Fuerza Patria. El presidente Javier Milei reconoció la derrota y llamó a una “profunda autocrítica” de cara a la elección nacional de octubre.

En el búnker de La Libertad Avanza en la localidad platense de Gonnet, la decepción era palpable tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. La lista de Fuerza Patria se impuso con el 47,04% de los votos, dejando al espacio libertario con un 33,84%, una diferencia de 13 puntos que “cayó como un baldazo de agua fría”, a pesar de que el presidente Javier Milei había vaticinado un “empate técnico”.

Con un discurso de poco más de seis minutos, el presidente Milei reconoció la derrota a las 22:15 horas, aunque reafirmó el rumbo de su gestión. “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos, y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”, sostuvo.

El mandatario estuvo acompañado en el escenario por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo. En la primera fila, los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, entre otros, escucharon las directivas del líder libertario.

El armador bonaerense, Sebastián Pareja, fue el primero en reconocer públicamente la derrota. “Sabíamos que nos enfrentábamos en el bastión del kirchnerismo donde se iba a poner a disposición todo el aparato electoral”, justificó, y señaló que el robo de boletas y el arrastre de los intendentes peronistas influyeron en la derrota.

A pesar de la autocrítica, el clima en el búnker fue desolador. La ausencia de figuras clave como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis “Toto” Caputo y Sandra Pettovello no pasó desapercibida.