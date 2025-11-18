El tradicional programa recreativo para mayores de 60 años tendrá sedes en Base Bonino, Loma Negra y Sierras Bayas. La convocatoria para inscribirse continúa abierta hasta el jueves 20 de noviembre.

Olavarría. La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría informó que se extiende el plazo de inscripción para la nueva temporada de “Verano Dorado”, el programa social y recreativo destinado a personas mayores de 60 años. La convocatoria permanecerá abierta hasta el jueves 20 de noviembre inclusive.

Este año, el programa ampliará sus sedes de actividades, incluyendo su tradicional ubicación en Base Bonino, así como también en las localidades de Loma Negra y Sierras Bayas.

Actividades y Cronograma de Inscripción

El programa ofrece a las personas mayores diversas propuestas recreativas, incluyendo:

Enseñanza de natación.

Clases de gimnasia y caminatas.

Práctica y competencias de tejo, sapo y newcom.

La inscripción se realiza en diferentes puntos de la ciudad y localidades, según el siguiente cronograma:

Sede Lugar de Inscripción Días y Horarios Base Bonino Dirección de Deportes (Del Valle 3549) Lunes a jueves, de 9:00 a 12:00 horas. Sierras Bayas Centro Cultural Municipal de Sierras Bayas Lunes (14 a 17 y 18 a 20 hs), Martes (17 a 20 hs), Miércoles (14 a 16 y 19 a 20 hs), Jueves (15 a 20 hs), Viernes (14 a 16 y 18 a 20 hs). Loma Negra Club de Pesca Lunes y miércoles, de 14:30 a 15:30 horas.

Las autoridades deportivas recuerdan que el orden de llegada o inscripción no asegura el ingreso al programa. Los interesados deberán solicitar la ficha de inscripción y la documentación necesaria en cada lugar para formalizar su participación.

Por cualquier consulta, se puede llamar a la Dirección de Deportes, en los mismos días y horarios de inscripción, a los números 444127 o 417212.