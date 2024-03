Dengue: diputados del PRO solicitaron pedido de informe al gobierno provincial

El diputado Martín Endere se refirió también a la crisis sanitaria que atraviesa la Región IX y Olavarría.

El diputado provincial Martín Endere, junto al bloque PRO, presentó un pedido de informes al gobierno provincial sobre la situación actual del brote epidémico del Dengue en la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, se solicita: la cantidad de casos confirmados de Dengue en todo el territorio bonaerense desde el 1 de enero del 2024 al 31 de marzo del mismo año, la cantidad de casos confirmados en cada uno de los Distritos de la Provincia y las políticas sanitarias implementadas ante este brote epidémico.

Además, los diputados del bloque PRO requieren que se indiquen cuáles son las campañas de concientización y prevención desarrolladas por el gobierno provincial, haciendo hincapié en las realizadas en los centros educativos.

Al respecto, Martín Endere indicó: “es grave la situación que atraviesa la Provincia ante el brote de dengue y la Región Sanitaria IX no es la excepción. No hay información, no hay campañas de prevención de una enfermedad que golpea a los sectores más vulnerables”.

Asimismo, el legislador provincial se refirió a la situación de Olavarría y manifestó: “el Gobierno Municipal no tiene una política sanitaria acorde al momento que estamos viviendo”.

“Nos sabemos efectivamente cuántos son los casos de dengue confirmados hasta el momento y no vemos campañas ni trabajos de prevención y concientización. Invierten en publicitar piezas audiovisuales sobre el nuevo logo municipal pero no para prevenir este brote de dengue”, añadió.

Finalmente, Martín Endere expresó: “la crisis que vive nuestro sistema de salud por falta de insumos en el Hospital, el mal funcionamiento de IOMA, la renuncia de profesionales y falta de inversión evidencian graves falencias tanto del gobierno provincial como local en materia se salud”.