Estudiantes es el ganador virtual de la fase regular del Torneo “Tito Alonso” con 28 puntos, pero Ferro debe ganar por ¡seis goles! esta noche para robarle el liderazgo. El Carbonero define la punta a las 21:15 hs. ante Embajadores.

Olavarría. La 13ª Fecha, que marca el cierre de la fase regular del Torneo “Tito Alonso” de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría, tiene un final de película.

El último partido que definirá el liderazgo se juega hoy:

Partido: Embajadores vs. Ferro Carril Sud

Día y Hora: Hoy, jueves 13 de noviembre , a las 21:15 horas.

Hoy, , a las 21:15 horas. Estadio: Clemente Tete Di Carlo.

El Escenario por el Liderazgo

Estudiantes finalizó su participación con 28 puntos y, si bien la fase regular casi le pertenece, la única opción para que el puntero cambie de dueño es que Ferro gane hoy por una diferencia ¡de seis goles! De lo contrario, la cima será para el Bataraz.

Resultados de la Fecha (13ª)

Día Partido Resultado Sábado 8/11 El Fortín vs. Sierra Chica 7 – 0 Lunes 10/11 Estudiantes vs. Recalde 2 – 0 Martes 11/11 San Martín vs. Espigas 3 – 0 Miércoles 12/11 Racing vs. Colonias y Cerros 0 – 1 Miércoles 12/11 Loma Negra vs. Hinojo 2 – 2 Libre: Municipales –