Declaran la emergencia sanitaria en Olavarría

En la dirección del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, en conferencia de prensa, el intendente Ezequiel Galli declaró la emergencia sanitaria en el Partido de Olavarría, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el coronavirus COVID-19.

En el anuncio de la mañana de este sábado, estuvo acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo, la asesora municipal del área Mariana Diamanti, el subsecretario de Salud Christian Waimann, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo.

“Hemos tomado la decisión como equipo de declarar la emergencia sanitaria en el partido de Olavarría por el periodo de un año, en base a la declaración de pandemia del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud, esta última semana”, indicó el intendente Ezequiel Galli.

“Firmamos un Decreto –el N°891- para declarar la emergencia sanitaria, tomar medidas preventivas. En Olavarría no tenemos casos aún. Esperemos que podamos seguir de esta manera y hacemos esto para evitar la propagación. Tenemos 15 casos de personas en aislamiento voluntario, un caso sospechoso que fue descartado por el Instituto Malbrán y estos 15 casos los vamos a estar monitoreando”, agregó

Asimismo, pidió que “la gente que tenga síntomas o haya venido de otro país, que se comuniquen con el whatsapp 2284-544821. Esto es sólo para consultas que tengan que ver con esta pandemia, ya sea si tienen síntomas, se tienen que aislar o lo creen, todas las consultas van a ser evacuadas por el equipo de salud”.

“Apelamos a la conciencia social, si vinimos de viaje hagamos el aislamiento voluntario, no creamos que no nos va a pasar, porque podemos estar asintomáticos varios días y estar contagiando, por lo cual tratemos de no compartir el mate, toser en el pliegue del codo, lavarnos las manos. Apelamos a que los vecinos tengan esta conciencia. Estas medidas son preventivas, esto es muy dinámico. Recordemos que la prevención somos todos”, finalizó.

El decreto –por el plazo de un año– cuenta con una quincena de artículos. Entre ellos, la Secretaría de Salud se presenta como la autoridad de aplicación y se la instruye para disponer recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, realizar campañas educativas y de difusión, recomendar restricciones de viajes desde o hacia zonas afectadas, entre otras. Será también la Secretaría de Salud la que brindará información sobre la situación epidemiológica, debiendo guardar confidencialidad acerca de la identidad de las personas afectadas y dando cumplimiento a la normativa de resguardo de secreto profesional.

Entre otros artículos, el decreto establece que los operadores de medios de transporte “estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones preventivas que se establezcan y emitir los reportes que les sean requeridos, en tiempo oportuno”. “Asimismo los hogares y residencias para adultos mayores, adolescentes y niños y niñas del Partido de Olavarría deberán prestar la debida colaboración, restringiendo las visitas y tomando las medidas y acciones preventivas que establezcan las autoridades sanitarias”, también reza el Decreto.

El artículo N°6 dispone –tal como se anunciara días atrás– la suspensión (hasta nuevo aviso) de los eventos masivos organizados por el Municipio de índole deportivo, cultural y social y se agrega la suspensión de “todo acto, reunión o acontecimiento privado de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, deportivo, musical, social y/o festivo mayor a doscientos (200) asistentes”.

La emergencia sanitaria en Olavarría restringe el factor ocupacional en un 50% para todas las “actividades religiosas que se desarrollen en templos y/o establecimientos, las actividades que se desarrollen en cines, salas de juego, centros culturales de gestión privada y todo otro tipo de establecimiento en los que se realicen convenciones o congresos; como así también bingo familiar, máquinas tragamonedas y juegos de azar permitidos, restaurantes, pizzerías con servicios de mesa, locales bailables, salones de baile, restobares, discos, cervecerías”.