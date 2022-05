“Decidimos trabajar en soluciones concretas, no en parches provisorios”

El intendente Ezequiel Galli inauguró -en la mañana de este jueves- la repavimentación de Av. Eva Perón, entre Av. Del Valle hasta Av. Pueyrredón, una obra fundamental para mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más importantes a la planta urbana de la ciudad.

El Partido de Olavarría se encuentra ubicado en un lugar estratégico, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y se posiciona en la actualidad como una ciudad cabecera en la región, desde el punto de vista del desarrollo productivo.

Además tiene conexión con distintos puntos del país, a través de rutas nacionales y provinciales, que facilitan la comunicación vial con puertos y aeropuertos.

Para la gestión municipal es central mejorar las condiciones de transitabalidad y accesibilidad a la ciudad, por ello se destina una importante inversión en materia de mejoramiento de los accesos.

Hoy se concretó la inauguración de la obra de repavimentación de un tramo de Av. Perón que permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de infraestructura en un sector de alta circulación vehicular.

Dicho sector tiene conexión directa con Parque Industriales, Centro de Exposiciones y Centro de Convenciones de Olavarría, puntos de gran confluencia, debido a la gran diversidad de actividades que allí se generan a diario.

“Es una mañana importante donde estamos inaugurando una obra fundamental para el tránsito de los vecinos de todo el partido de la Olavarría, porque por esta Avenida transita gente que viene de las localidades, transita gente que vive en esta zona de la ciudad, gente que se dirige a los Parques Industriales o para venir al Centro de Exposiciones Municipal”, indicó Galli.

“Realmente todos transitamos por este sector y cuando venía para acá me acordaba que hace unos cuantos años atrás, ya se hacía bacheo provisorio y no se hacía algo definitivo. Cuando me tocó asumir empezamos a analizar los distintos puntos de la ciudad, las distintas arterias de la ciudad que tenían este problema de tener mucho bache. Cuando se hacía el rapibach, con la primera lluvia y el tránsito de los camiones ya iba desapareciendo de a poco. Entonces empezamos a trabajar primero en la repavimentación de Av. Ituzaingó y hacer un hormigón como corresponde, que resista el tránsito pesado, después fuimos por Av. Alberdi donde también hicimos la repavimentación, luego Av. Pueyrredón que une con Av. La Rioja y esta con Av. Circunvalación”, destacó el Intendente.

Al mismo tiempo Galli adelantó que “próximamente ya estamos por iniciar la repavimentación de Av. Avellaneda, acá nomás desde Av. Circunvalación hacia la Ruta 51. En esta primera etapa se va realizar una bicisenda que va a estar separada del camino y que va a estar hecho con hormigón como corresponde para que el tránsito pesado pueda circular sin tener que poner un limitador de altura como hubo en algún momento”.

“Son soluciones definitivas porque este hormigón que estamos inaugurando hoy que sale de una ley de diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial y la oposición. Es un pavimento que va a durar por lo menos 30-40 años y no va a haber que hacer ese bacheo provisorio en cada uno de los de los lugares donde se vaya deteriorando el pavimento, así que decidimos trabajar en soluciones concretas, no en hacer parches provisorios. Es pensar a futuro en soluciones concretas que excedan a mi gestión y que excedan a los próximos intendentes”, aseveró.

“Esto es trabajo, es importante para la ciudad poder decidir hacer este tipo de obras que generan mano de obra, que generan empleo y que generan mejor transitabilidad y mayor seguridad en el tránsito”, enfatizó.

“Gracias por acompañarnos, vamos a seguimos trabajando, seguimos proyectando, vamos a seguir buscando soluciones definitivas para los problemas que tiene el partido de Olavarría”, concluyó.

Cabe recordar que la obra se inició en el mes de noviembre de 2021 y estuvo a cargo de la firma Atak S.R.L., que resultó adjudicataria de la licitación por un monto superior los 30 millones de pesos.En detalle, los trabajos comprendieron la pavimentación de la calzada que tiene un ancho de 7,30 metros, para lo cual se utilizó un hormigón tipo H30 con un espesor de 0,18 metros. La base es de tosca compactada con un espesor de 0,20 metros. En tanto que en la rotonda de Avda. Eva Perón y Avda. Pueyrredón el ancho de la calzada es de 8 metros.