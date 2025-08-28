Debate de candidatos: entre la confrontación y las propuestas para el futuro de Olavarría

Las nueve listas que aspiran a renovar el Concejo Deliberante expusieron sus visiones en un encuentro que mostró las tensiones entre la gestión actual, la crítica opositora y la búsqueda de un espacio propio en el panorama político local y nacional.

El debate de candidatos a concejales, organizado por la Facultad de Ingeniería y el propio Concejo Deliberante en el campus de la UNICEN, se convirtió este miércoles en una verdadera radiografía de la política olavarriense. Las nueve listas que compiten por un lugar en el legislativo expusieron sus propuestas, evidenciando quiénes optaron por el ataque, quiénes por la defensa y quiénes intentaron navegar entre ambos. Si bien algunas exposiciones se destacaron por su solidez, otras mostraron una falta de claridad en el rol que cumple un concejal, con propuestas que excedían el ámbito municipal.

El encuentro dejó en claro las divisiones ideológicas, incluso dentro de un mismo espectro. Al inicio del debate, se produjo un notable “tironeo” entre La Libertad Avanza y el Partido Libertario, cada uno intentando apropiarse de la figura del presidente Javier Milei y presentarse como el único y legítimo representante de sus ideas en la ciudad.

Los que salieron al ataque: críticas a la gestión y al sistema

Un sector de la oposición eligió una postura combativa, centrada en cuestionar tanto al gobierno municipal como al nacional. Alexander Aquila, del Partido Integrar, sobresalió por la contundencia de sus intervenciones. Con un detallado repaso de sus recorridas por los barrios y los proyectos que, según él, no fueron tratados en el Concejo Deliberante, acusó a los actuales ediles de inacción. Aquila aprovechó cada oportunidad para interpelar a Nicolás Zampini (La Libertad Avanza) sobre las acciones de referentes de su espacio como Celeste Arouxet y el ex intendente Ezequiel Galli. Su crítica no se limitó a un solo sector: también apuntó al concejal Sebastián Matrella, de Somos Olavarría, por su desempeño como presidente de la comisión de Seguridad.

Por su parte, Agustín Mestralet y su compañera Yessica Almeida, del Frente de Izquierda, hicieron gala de su experiencia en debates al cuestionar el sistema en su conjunto. Sus propuestas se centraron en la necesidad de auditorías públicas de las finanzas locales, la elección popular de los comisarios y una gestión del área de Género a través del voto de las mujeres y disidencias. Con un discurso anclado en la calle, subrayaron su acompañamiento a movilizaciones sociales y reprocharon a la gestión oficialista, con el propio intendente Wesner presente, por su falta de presencia en estas protestas.

La defensa oficialista y las promesas de continuidad

En la otra vereda, Leonardo Yunger de Fuerza Patria se plantó como un claro defensor de la gestión del intendente Maximiliano Wesner. Su intervención se centró en destacar su origen en una localidad rural (Espigas) y su cercanía con los 84 barrios y las 9 localidades de Olavarría, lograda a través de su trabajo en el Ejecutivo. El concepto de “profundizar” las políticas en curso dominó su discurso. Yunger no solo repasó las obras y servicios impulsados por la administración actual, sino que también anunció dos proyectos legislativos concretos: la creación de un consejo para la tercera edad y la implementación de planes trienales para el sistema de salud que trasciendan las gestiones.

Nuevos rostros y posturas libertarias matizadas

El debate también fue la primera experiencia para varios candidatos que intentan abrirse un espacio en la política local. Mario Tordelli (Unión y Libertad) y Sergio Romero (Unión Liberal) se referenciaron en el ideario libertario, pero con una clara distancia del “mileísmo” nacional, admitiendo no ser “cómplices de la falta de empleo”. Romero, por ejemplo, propuso modificar la ordenanza de alumbrado público y mejorar los pasos a nivel. En la misma línea, Gustavo Torrisi, del Partido Libertario, se presentó como un “trabajador” y “chofer de colectivos” que conoce de primera mano los problemas de los vecinos, y propuso una salida de emergencia en el Hospital Municipal.

El enfoque en lo local: barrios y economía

Otros candidatos centraron sus propuestas en problemáticas específicas del territorio. Silvina Echeverría, de Alianza Potencia, dejó una buena imagen al presentarse como una trabajadora “en territorio” con experiencia barrial. Cuestionó al oficialismo por el “hartazgo de los vecinos” ante promesas incumplidas, como la construcción de viviendas, y propuso la creación de escuelas en el barrio Isaura. Por su parte, la lista de Somos Olavarría, representada por Belén Vergel y Sebastián Matrella, partió de un diagnóstico del “déficit financiero” y la “precarización laboral” para plantear el desarrollo del turismo como una alternativa económica para la ciudad.

El debate dejó un panorama claro para el electorado olavarriense, que ahora tiene la tarea de evaluar cada propuesta y definir quiénes serán sus representantes en el Concejo Deliberante.