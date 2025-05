¿De qué sirve estar primero en Google si no vendés más?

La pregunta incómoda que Aitor Escalada usa para dejar en evidencia a muchas agencias SEO

Hay algo que casi nadie te cuenta sobre el SEO, pero que marca la diferencia entre tener una web bonita que no convierte y una que realmente genera clientes todos los meses.

Y hay una razón por la que Alto SEO Argentina prioriza las conversiones por encima del tráfico, incluso si eso implica decirle “no” a lo que el cliente cree que necesita.

👉 ¿Qué están haciendo mal la mayoría de las agencias?

👉 ¿Cómo se mide el verdadero retorno del SEO y por qué Google Analytics ya no alcanza?

Ambas respuestas te van a sorprender, y las revela Aitor Escalada, fundador de la agencia seo en Buenos Aires que está cambiando las reglas del sector, en esta entrevista sin filtros.

“No trabajamos para Google, trabajamos para el negocio del cliente”

Aitor, empecemos con lo básico: ¿por qué el SEO tradicional ya no alcanza?

Porque muchos clientes están pagando por estar en Google, pero no están generando más ventas. Y eso pasa porque muchas agencias venden posicionamiento sin pensar en el negocio. El cliente cree que el problema es “no estar primero”, cuando en realidad el problema es no tener una estrategia pensada para convertir visitas en contactos reales.

Nosotros no trabajamos para el algoritmo. Trabajamos para que el SEO sea rentable.

“Medimos lo que importa: leads, llamadas, presupuestos cerrados”

¿Cómo se mide realmente si una estrategia de SEO está funcionando?

Nosotros medimos con un enfoque brutalmente claro: ¿cuántos leads te llegaron este mes gracias al SEO? ¿Cuántas personas te escribieron por WhatsApp? ¿Cuántos formularios se completaron? ¿Cuántas consultas reales generó tu página?

Configuramos eventos de conversión personalizados en Google Analytics 4 y usamos etiquetas y tracking avanzados para que el cliente vea el impacto del SEO en su negocio, no solo en el ranking.

“Si tu web no convierte, no sirve. Por eso usamos CRO”

¿Qué hacen diferente en Alto SEO para lograr esas conversiones?

Primero, entendemos el negocio del cliente. Después, creamos contenido estratégico que responda exactamente a lo que busca su potencial cliente. Y optimizamos cada página como si fuera una página de ventas: con estructura clara, llamados a la acción, formularios visibles, textos persuasivos.

A eso le sumamos CRO (Conversion Rate Optimization), con puebas A/B. Porque estar primero no sirve si nadie te contacta.

“Muchas agencias se enfocan en tareas. Nosotros en etapas y resultados”

¿Cómo trabajan la estrategia SEO a lo largo del tiempo?

No hacemos “de todo un poco”. Priorizamos tareas por impacto. Nuestro método se basa en etapas: primero atacamos lo más urgente y rentable, después escalamos.

Además, ofrecemos planes mensuales flexibles, donde lo que cambia no es la calidad, sino la velocidad en la que se queman etapas. A igual precio, a medida que avanzamos, vamos incluyendo optimizaciones más avanzadas.

“Nuestros clientes no quieren más tráfico. Quieren más negocio”

¿Qué tipo de empresas suelen trabajar con Alto SEO?

Empresas de servicios, sobre todo B2B y de alto valor: estudios jurídicos, consultoras, arquitectos, clínicas, software. Negocios donde un solo lead puede representar miles de dólares.

Empresas que ya invierten en Ads y quieren un canal más estable, escalable y rentable. Y sobre todo, empresas que están hartas del SEO “decorativo” y buscan algo que impacte de verdad en su facturación.

“El SEO no se trata de Google. Se trata de vos, tu cliente y tu negocio”

¿Un consejo final para alguien que ya está invirtiendo en SEO o está por empezar?

Sí. No te enamores de los rankings ni de las visitas. Preguntate esto: ¿cuánto negocio real está generando mi web?

Y si no lo sabés, algo está mal.

Cuando trabajás con una agencia que entiende el negocio, cada mes tenés claridad: cuánto invertís, cuántos leads te llegaron, cuántos se cerraron. Así funciona en Alto SEO.