De La Vega podría emigrar al fútbol de Italia ó Inglaterra

El volante olavarriense del Club Atlético Lanús, Pedro De La Vega -actualmente con la Selección Argentina Sub 23-, se encuentra en el radar de Fiorentina de Italia y Norwich de Inglaterra. El venidero viernes 11 de Junio, el seleccionado nacional que dirige Fernando “Bocha” Batista se enfrentará en un amistoso a Arabia Saudita en Marsella.

Mientras el fútbol argentino está en receso entre temporadas y esperando el inicio de la Copa América, en Lanús tomaron nota de intereses desde Italia e Inglaterra por “Pepo” De La Vega. En concreto, el entrenador de Fiorentina, Gennaro Gattuso, fue visto en Marbella -ciudad en la que se encuentra de vacaciones- en el encuentro que la Sub 23 disputó ayer martes 8 ante Dinamarca, que finalizó con una victoria de Argentina por 2-1. El DT italiano estaba acompañado de Davide Lippi, intermediario conocido en Argentina por haber formado parte del desembarco de Lucas Martínez Quarta en el equipo de Florencia. Por lo pronto, no hay una oferta formal pero el interés existe y en Lanús no verían con malos ojos transferir al joven futbolista de 20 años, una de las mejores apariciones juveniles del connunto Granate en los últimos años.

Mientras que ante la salida del atacante argentino Emiliano Buendía -transferido a Aston Villa a cambio de 35 millones de Euros-, en Norwich ya se mueven para buscarle un reemplazante y también posaron sus ojos en el mediocampista oriundo de Olavarría. Al igual que con el equipo italiano, los ingleses tampoco hicieron un ofrecimiento formal, pero lo cierto es que De La Vega es uno de los jugadores en carpeta para reemplazar a Buendía. Así, ante el interés desde Italia, quizás Norwich acelere y también envié una oferta por el futbolista de Lanús.

Por otra parte y en su preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la Selección Argentina Sub 23 jugará el viernes frente a Arabia Saudita en el Marbella Football Center desde las 12:00 (hora de nuestro país). En lo referente a la cita olímpica con sede en Japón, el equipo nacional integra el Grupo “C” e iniciará su camino en la competencia el jueves 22 de julio a las 7:30 (hora argentina) frente a Australia; el domingo 25 a las 4:30 frente a Egipto y cerrará la zona el miércoles 28 a las 8:00 contra España.

