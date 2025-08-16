DADI NAIR FLORIDA ROSSI DE OCHOA (Q.E.P.D.)

DADI NAIR FLORIDA ROSSI DE OCHOA Falleció en Mar del Plata el día 16 de Agosto de 2025 a los 84 años de edad.

Su esposo Ernesto; su hijo Germán; sus nietos: Morena y Nicolás; su hija política Silvia y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “C” Velatorio comienza 18hs, finaliza 21hs

RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Roca Merlo

Lugar de nacimiento: Rufino, Santa Fé

Actividad que desarrollaba: Jubilada