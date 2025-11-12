El evento masivo será el lunes 24 de noviembre en el Parque Eseverri, iniciando a las 15 horas. La fiesta contará con 9 artistas locales, Salastkbron y el gran show de cierre de la banda platense, para recibir la medianoche del 25.

Olavarría. El Municipio ya tiene todo listo para celebrar el 158° aniversario de Olavarría, una fiesta que se desarrollará el lunes 24 de noviembre en el Parque Helios Eseverri.

La Subsecretaría de Cultura confirmó el cronograma de artistas que subirán al escenario. La celebración comenzará a las 15:00 horas con la apertura de los puestos de artesanos y emprendedores.

Grilla de Shows Confirmada

La noche del 24 será a puro ritmo, culminando a la medianoche para celebrar la llegada del 25 de noviembre, fecha fundacional de la ciudad. El show de cierre estará a cargo de Los Totora.

Artista / Propuesta Tipo Juan Fleitas Set Vinilos Música Organismos en el aire Música Red Swing Música Las Chinas Música Salastkbron Música Alta Gamma Música Las Piernas del Teniente Dan Música DJ Agustín Senger Música Los Totora Show de Cierre (Cumbia Pop)

Último Llamado para Emprendedores

Además de la música, el Parque Eseverri contará con un gran patio de comidas para foodtrucks y un espacio para feriantes y emprendedores.

Vencimiento de Inscripción: El plazo para quienes deseen participar se extiende hasta este viernes 14 de noviembre .

El plazo para quienes deseen participar se extiende hasta este . Modalidad: Los interesados deben anotarse de manera personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico (Moreno 2765), de 8 a 14 horas.