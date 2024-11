Culminó una nueva edición del “Vóley Futuro”

Con la disputa de más de 230 partidos, entre el sábado 9 y el domingo, se disputó la 9na. Edición del Torneo “Vóley Futuro” en las instalaciones del Club Estudiantes de Olavarría. Mariano Moreno “A” obtuvo el título en Sub15 Masculino. Mientras que en Sub13, el equipo femenino “A” del Bataráz fue campeón de Oro. Por su parte, Pueblo Nuevo se quedó con la Copa de Plata en Sub12 Avanzado, y la de Bronce en Sub15 Femenino.



Mencionado certamen abalado por FEVA y la FBV albergó a casi 1000 chicos de toda la provincia bonaerense, convirtiéndose así una de las competencias más convocantes del país.

Estas fueron las posiciones finales por categorías:

𝐒𝐔𝐁 𝟏𝟐 INICIACIÓN

𝗢𝗥𝗢

1°: UNIVERSAL

2°: CAE “A”

3°: ONCE UNIDOS

4°: TIRO FEDERAL

5°: AUTOMOTO

6°: AZUL

7°: PUEBLO NUEVO

8°: SARMIENTO DE CNEL. SUÁREZ.

𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔

1°: I.A.E

2°: BAHIENSE

3°: CAE “B”

4°: ESCUELA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ.

𝐒𝐔𝐁 𝟏𝟐 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐙𝐀𝐃𝐎

𝗢𝗥𝗢

1°: UNIVERSAL

2°: ONCE UNIDOS

3°: CAE “A”

4°: BAHIENSE

5°: ONCE UNIDOS “B”

6°: AZUL

7°: RACING

8°: I.A.E.

𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔

1°: PUEBLO NUEVO

2°: ESC. MUN. DE BENITO JUÁREZ

3°: UNIÓN Y PROGRESO

4°: SARMINETO DE C. SUÁREZ

5°: ONIDOS UNIDOS “C”

6°: ESTUDIANTES DE PEHUAJÓ

7°: OLIMPO

8°: VILLA MITRE “A”.

𝗕𝗥𝗢𝗡𝗖𝗘

1°: VILLA MITRE “B”

2°: CAE “C”

3°: CAE “B”

4°: COSMOPOLITA.

𝐒𝐔𝐁 𝟏𝟑

𝗢𝗥𝗢

1°: CAE “A”

2°: ONCE UNIDOS “A”

3°: CAE “B”

4°: PUEBLO NUEVO

5°: UNIVERSAL “A”

6°: I.A.E

7°: RACING

8°: ESTUDIANTES DE BAHÍA BLANCA “B”.

𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔

1°: BAHIENSE

2°: UNIVERSAL “B”

3°: SARMIENTO DE C. SUÁREZ

4°: HINOJO

5°: UNIÓN PIGÜE

6°: AUTOMOTO

7°: CAE “C”

8°: TIRO FEDERAL.

𝗕𝗥𝗢𝗡𝗖𝗘

1°: VILLA MITRE

2°: ONCE UNIDOS “B”

3°: CEF 38 DE G. CHÁVES

4°: DON BOSCO

5°: UNIÓN Y PROGRESO

6°: COSMOPOLITA

7°: ESTUDIANTES PEHUAJÓ “A”

8°: OLIMPO

9°: ESTUDIANTES PEHUAJO “B”

10°: ESTUDIANTES BAHIA BLANCA “A”.

𝐒𝐔𝐁 𝟏𝟓 𝐅𝐄𝐌𝐄𝐍𝐈𝐍𝐎

𝗢𝗥𝗢

1°: SARMINETO DE C. SUÁREZ

2°: CAE “A”

3°: LINIERS

4°: TIRO FEDERAL

5°: COSMOPOLITA

6°: I.A.E

7°: BAHIENSE “A”

8°: ESC. MUN. DE B. JUÁREZ.

𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔

1°: UNIVERSAL “A”

2°: RAC

3°: CAE “B”

4°: CEF 38

5°: OLIMPO “A”

6°: SARMIENTO DE C. SUAREZ

7°: UNIVERSAL “B”

8°: CLUB AMIGOS TANDIL.

𝗕𝗥𝗢𝗡𝗖𝗘

1°: PUEBLO NUEVO

2°: UNIÓN Y PROGRESO

3°: CAE “C”

4°: VILLA MITRE

5°: OLIMPO “B”

6°: AUTOMOTO

7°: BAHIENSE “B”

8°: BAHIENSE “C”

9º: OLIMPO “A”

10º: VILLA MITRE “B”.

𝐌𝐀𝐒𝐂𝐔𝐋𝐈𝐍𝐎 𝐒𝐔𝐁 𝟏𝟓

1°: MARIANO MORENO “A”

2°: CAE

3°: SARMIENTO DE C. SUAREZ

4°: TIRO FEDERAL

5°: MARIANO MORENO “B”.

Fuente y fotos: Prensa CAE.