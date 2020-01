Culminó la fase de grupos de la Copa Nacional de fútbol amateur

Organizado por Colonias y Cerros, este sábado 11 de enero se cerró la etapa inicial de la 2da. edición de la Copa Nacional “Ciudad de Olavarría” de fútbol 11, categoría libre amateur. En la nota, todos los resultados y los clasificados.

Zona 1 – Cancha de Sierra Chica:

Colgante 1 – La Peña de Boca 0

Unión es fuerzo 0 – Bunge 1

Clasificados: Bunge (1º) y Colgante (2º mejor segundo de la fase).

Zona 2 – Cancha Nº 1 de La Tradición:

La Fraternidad 0 – Minimercado Colo 1

Heladería Stracquadaini 4 – Crotto FC 3

Clasificado: Heladería Stracquadaini (1°).

Zona 3 – Cancha de Villa Mi Serranía:

Villa Mi Serranía 3 – Urquiza 4

Sportivo López 0 – El Provincial La 14 0

Clasificados: El Provincial La 14 (1°) y Sportivo López (tercer mejor 2º).

Zona 4 – Cancha de Loma Negra:

Atlético Cumbre 1 – Atlanta 0

Sindicato Municipales 2 – Ombú 0

Clasificados: Sindicato Municipales (1°) y Atlético Cumbre (mejor segundo).

Zona 5 – Cancha Nº 2 de La Tradición:

Barcelona 2 – Facundo Quiroga 0

Diapps 2 – Chacarita 2

Clasificado: Facundo Quiroga (1°).

De esta manera en Loma Negra, se jugarán esta noche los cuartos de final con estos enfrentamientos: Bunge (Benito Juárez) vs. Atlético Cumbre (Bariloche), Heladería Stracquadaini (Azul) vs. El Colgante (Necochea), El Provincial La 14 (Bolívar) vs. Sportivo López (Benito Juárez) y Sindicato Municipales de Olavarría vs. Facundo Quiroga.