El evento en honor al Capitán de Corbeta Diego M. Wagner se realizará el domingo 23 de noviembre. Las inscripciones para las pruebas de 5k y 10k, cuyo valor se donará a dos escuelas, cierran mañana jueves 20 a las 8:00 horas.
Hinojo. La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría anunció el cronograma de actividades para la carrera “Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego M. Wagner”, que se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre en Hinojo.
La prueba combina el desafío deportivo con una causa solidaria, ya que todo lo recaudado será donado a la Escuela Primaria N° 35 “José Lamas” de Mapis y a la Escuela Secundaria N° 16, que lleva el nombre de Diego Wagner.
Las inscripciones para las pruebas competitivas estarán abiertas hasta el jueves 20 de noviembre a las 8:00 horas, a través del micrositio oficial del Municipio.
Distancias y Recorrido
El evento contará con tres modalidades para fomentar la participación:
Correcaminata (3K): Inscripción gratuita.
Carreras Competitivas (5K y 10K): Valor de inscripción de $10.000.
El recorrido abarcará puntos emblemáticos de la localidad, incluyendo la réplica del ARA San Juan y la plazoleta que rinde homenaje a Diego Wagner y los 43 tripulantes. Se desplegará un dispositivo de tránsito preventivo que afectará la circulación en calles aledañas al circuito de 8:30 a 14:00 horas.
Cronograma de Actividades
El evento se desarrollará en dos jornadas:
|Día
|Hora
|Actividad
|Lugar
|Sábado 22/11
|16:00 a 19:00 hs
|Entrega de kits (5K y 10K) para corredores de Olavarría.
|Delegación de Hinojo
|Domingo 23/11
|8:30 a 9:30 hs
|Entrega de kits (5K y 10K) para corredores foráneos.
|Delegación de Hinojo
|9:45 hs
|Concentración en zona de largada.
|Av. Libertad y Av. Crotto
|10:00 hs
|Largada (Carreras 5K, 10K y Correcaminata 3K).
|Av. Libertad y Av. Crotto
|12:00 hs
|Música en vivo con el dúo Banegas – Barceló.
|13:30 hs
|Evento de premiación.