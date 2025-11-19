El evento en honor al Capitán de Corbeta Diego M. Wagner se realizará el domingo 23 de noviembre. Las inscripciones para las pruebas de 5k y 10k, cuyo valor se donará a dos escuelas, cierran mañana jueves 20 a las 8:00 horas.

Hinojo. La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría anunció el cronograma de actividades para la carrera “Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego M. Wagner”, que se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre en Hinojo.

La prueba combina el desafío deportivo con una causa solidaria, ya que todo lo recaudado será donado a la Escuela Primaria N° 35 “José Lamas” de Mapis y a la Escuela Secundaria N° 16, que lleva el nombre de Diego Wagner.

Las inscripciones para las pruebas competitivas estarán abiertas hasta el jueves 20 de noviembre a las 8:00 horas, a través del micrositio oficial del Municipio.

Distancias y Recorrido

El evento contará con tres modalidades para fomentar la participación:

Correcaminata (3K): Inscripción gratuita.

Carreras Competitivas (5K y 10K): Valor de inscripción de $10.000.

El recorrido abarcará puntos emblemáticos de la localidad, incluyendo la réplica del ARA San Juan y la plazoleta que rinde homenaje a Diego Wagner y los 43 tripulantes. Se desplegará un dispositivo de tránsito preventivo que afectará la circulación en calles aledañas al circuito de 8:30 a 14:00 horas.

Cronograma de Actividades

El evento se desarrollará en dos jornadas:

Día Hora Actividad Lugar Sábado 22/11 16:00 a 19:00 hs Entrega de kits (5K y 10K) para corredores de Olavarría. Delegación de Hinojo Domingo 23/11 8:30 a 9:30 hs Entrega de kits (5K y 10K) para corredores foráneos. Delegación de Hinojo 9:45 hs Concentración en zona de largada. Av. Libertad y Av. Crotto 10:00 hs Largada (Carreras 5K, 10K y Correcaminata 3K). Av. Libertad y Av. Crotto 12:00 hs Música en vivo con el dúo Banegas – Barceló. 13:30 hs Evento de premiación.