Cuenta DNI anuncia descuentos en carnicerías y comercios para septiembre

La billetera virtual del Banco Provincia ofrecerá un 35% de descuento en carnicerías los sábados 6 y 20, con un tope de reintegro de $6.000. Además, habrá beneficios semanales en comercios de barrio y otras promociones.

Los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar importantes descuentos durante el mes de septiembre. El Banco Provincia confirmó que las promociones se aplicarán en una variedad de comercios, con un enfoque particular en carnicerías y negocios de barrio.

Descuentos destacados en septiembre

Carnicerías, granjas y pescaderías: Los sábados 6 y 20 de septiembre , los clientes tendrán un 35% de descuento con un tope de reintegro de $6.000 . Este beneficio se alcanza con un consumo de hasta $17.000 por sábado.

Los , los clientes tendrán un con un tope de reintegro de . Este beneficio se alcanza con un consumo de hasta $17.000 por sábado. Comercios de cercanía: Todos los viernes de septiembre, los comercios de barrio ofrecerán un 20% de descuento con un tope de $4.000 por semana, equivalente a un consumo mensual de hasta $20.000. La promoción aplica a una amplia gama de rubros, incluyendo farmacias, ferreterías y librerías, entre otros.

Otros beneficios del mes

Especial Cumpleaños Banco Provincia: El sábado 6 y domingo 7 de septiembre , habrá un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000.

El , habrá un en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades de la provincia, con un tope de $6.000 por semana.

todos los días en comercios adheridos de universidades de la provincia, con un tope de $6.000 por semana. Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000.

en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000. Comercios de cercanía (no alimentos): Posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a la aplicación.

Cómo descargar la aplicación

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben descargar la app Cuenta DNI en sus celulares (disponible en Android e iOS). El proceso de alta es sencillo y se realiza a través de la validación del DNI y una serie de pasos de autenticación facial.