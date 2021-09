“Cuando asistan a votar piensen en que Olavarría quieren”

Lo afirmó Belén Vergel en una entrevista concedida a Olavarría Noticias a días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

La primera candidata a concejal por “Dar el Paso”, Belen Vergel, dialogó con este medio y explicó cómo ve la ciudad, que tiene para aportar al Concejo deliberante, entre otras cosas.

¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a presentarte como candidata y encabezar la lista de la UCR?

“No fue una decisión personal, somos un equipo, dentro de ese grupo de trabajo se decidió que en mi persona se estaba representando las voluntades de muchas personas que integraneste espacio y estoy ocupando un lugar en el cual represento a gente, no lo estoy haciendo por mí, sino por todos ellos, así que esto es nada más que un trabajo sostenido que lleva a que esta persona sea quien esté en el lugar que está”.

¿Qué tenes para aportar en el Concejo Deliberante?

“Tengo para aportar una nueva forma de trabajo. Vengo desde las instituciones, vengo del trabajo en el barrio con el vecino y es esa la nueva forma que quiero a llevar adelante desde el Consejo Deliberante un concejal en la calle, creo que es lo que está faltando en la política, se ha alejado un montón del vecino y es momento de recuperar esas viejas prácticas que hacían muy bien, donde se generaban estos proyectos que surgían desde la comunidad para la comunidad y no un rol tan administrativo. Creo que cuando más concejales seamos pensando en ese sentido, vamos a mejorar a la política y se mejora la política mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Por ejemplo?

“Venimos trabajando en varios proyectos con las localidades. Hemos presentado un proyecto de redistribución del impuesto a la piedra, hemos presentado proyectos que tienen que ver con destinar un porcentaje de las multas para los clubes, enfocar la diaria sin perder el eje en el ambiente, la cultura. tenemos que estar cerca de las pymes, de los comerciantes y de los emprendedores, ellos son los que nos fomentan el trabajo diario y no tenemos que asfixiarlo, sino colaborar y darle una mano para que sigan generando fuentes de trabajo, que tanto está haciendo falta en nuestro país. También tenemos que tener una agenda clara en cuestiones que tengan que ver con colaborar con aspectos de la educación, por ejemplo, un trabajo más calificado, que se recuperen espacios donde se pueda uno vincular y empezar a proyectarse para para hacer actividades culturales o laborales”.

¿Que representa Facundo Manes?

“Manes es una persona que estaba gestionando salud, que estaba proyectándose en lo individual viajando hacia el exterior dando clases magistrales y decide un día dar el paso sumarse a la política y decir “bueno yo desde mi lugar vengo a aportar este grano de arena vengo a oxigenar la política”. Los nuevos aires que trae manes, como muchos manes que hay en el país, hay muchos Facundos que decidieron dar el paso y sumarse para generar una cierta esperanza en la gente y cuando uno trae todo esto y cuando uno lo pone en la mesa y ven la transparencia que tiene uno en lo que está manifestando, la honestidad del político que se le está acercando a su casa y que quiere trabajar junto a él no quiero otra cosa, no quiere falsas promesas. Yo no estoy prometiendo nada porque nada puedo hacer desde el Consejo Deliberante si no tengo el consenso del resto de los bloques y un Estado que no mete los proyectos cuando llegan, entonces mi promesa es el compromiso, vincularme con el otro estar cerca del vecino estar cerca de la gente mi promesa es lo que yo soy, no lo que dependo de otros”.

Sea cual sea el resultado de la interna, ¿el radicalismo va a seguir en un unibloque como hasta ahora o se sumarán a Juntos?

“Luego de la PASO y según la voluntad de la gente integraremos una sola lista, esa lista va a ser la que va a competir contra el Kirchnerismo, ahí está nuestro enemigo, ahi está lo que nosotros queremos combatir políticamente hablando, lo que tiene que entender el PRO es que hay un nuevo radicalismo, un radicalismo mucho más fuerte con una voz mucho más activa que salió de la comodidad y que ahora no quiere ser más furgón de cola quiere ser cabeza de esto, vamos a tener que dialogar más en un único bloque donde se tenga como principal objetivo el respeto hacia el otro y creo que de ahí van a surgir los mejores consensos”.

¿Cómo ves a Olavarría?

“Hay muchos barrios olvidados, Tenemos que hablar de seguridad Olavarría hay cámaras, pero las cámaras no están funcionando, no nos sirven de respuesta cuando las necesitamos y necesitamos un verdadero centro de monitoreo que funcione y funcione bien, entonces de eso se trata que lo que está funcione y funcione bien”.

“También creo que es necesario recuperar esto de lo que están necesitando los barrios, son cosas muy simples porque dependen de la agenda diaria de resolverlo el problema a la gente y no se le está dando una respuesta. Los barrios están muy olvidados y han quedado muy distantes del centro a pesar de que las distancias son cortas y eso lo ha generado esta mala forma de gestionar la política, esta mala forma en que se han llevado adelante las cosas en el último tiempo y ahí estamos nosotros, tenemos que visibilizar lo que pasa, tenemos que mostrarlo porque cuando lo mostramos incomodamos al que tenía que brindar una respuesta y seguramente con la ayuda de los medios lo vamos a hacer más más este más”.

