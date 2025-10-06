Cristina Kirchner se reunió con dirigentes de la Séptima: Estuvieron presentes Valicenti y el Intendente Wesner

La ex presidenta mantuvo un encuentro con referentes seccionales, incluyendo a los jefes comunales de Olavarría y Azul. Los dirigentes compartieron un mensaje de “Memoria, gratitud y esperanza” y analizaron la situación política y económica actual.

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a una comitiva de dirigentes políticos de la Séptima Sección Electoral para un encuentro de articulación y debate sobre la realidad nacional.

La reunión contó con la presencia destacada del diputado provincial y referente seccional César Valicenti, y el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner.

También participaron de la cumbre el intendente de Azul, Nelson Sombra; las senadoras electas María Inés Laurini y Evelyz Díaz Valajera; y la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Olavarría, Mercedes Landívar.

Mensaje de Esperanza y Crítica al “Modelo Agotado”

Tras el encuentro, los dirigentes compartieron una fotografía junto a la ex mandataria en sus redes sociales, acompañándola de un mensaje unificado que combina apoyo político y una fuerte crítica a la actualidad del país.

El intendente Wesner replicó el mensaje en sus propias redes:

“Memoria, gratitud y esperanza. Su fuerza y coraje nunca dejan de asombrar y es un orgullo ante la injusticia, la persecución y la proscripción. Compartimos la realidad que atraviesan nuestras ciudades y la certeza de que un modelo agotado no puede ofrecer futuro. Es tiempo de construir una alternativa seria, clara y contundente hacia adelante.”

El cónclave con Cristina Kirchner marca un nuevo gesto de articulación política entre la dirigencia kirchnerista de la región. El encuentro se dio en un contexto de análisis y debate sobre la difícil actualidad política y económica que atraviesa el país, reafirmando la necesidad de construir una “alternativa seria” desde la provincia de Buenos Aires.