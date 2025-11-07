Vecinos autoconvocados de Villa Aurora se movilizaron para reclamar por dos frentes: la falta de acceso a la entidad fomentera por motivos políticos y el “abandono total” del Municipio en obras esenciales como luminarias, seguridad y pavimentación.

La comunidad del Barrio Villa Aurora se concentró este jueves por la tarde para hacer visibles sus múltiples reclamos, que apuntan tanto a la entidad vecinal como a la gestión municipal.

La Denuncia contra la Sociedad de Fomento

Un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente a la sede de la Sociedad de Fomento, con una grave denuncia:

Ideología y Exclusión: Aseguran que la entidad está “tomada por una ideología política” que les niega la posibilidad de asociarse y participar.

Los vecinos señalaron que, a pesar de haber presentado escritos formales ante el Municipio, no han obtenido respuestas sobre la situación de la entidad fomentera.

Reclamos de “Abandono Total” al Municipio

Paralelamente, la protesta se amplió hacia el estado general del barrio, por el cual denuncian un “abandono total” por parte de la gestión municipal:

Falta de Servicios: Reclaman por la falta de luminarias y una deficiente seguridad .

Reclaman por la falta de y una deficiente . Calles Intransitables: La queja más sensible es la falta de obras de cordón cuneta y pavimento. Los vecinos explican que, cuando llueve, el barrio se vuelve intransitable, al punto de que “muchas veces los chicos no pueden ir a la escuela”.

En Villa Aurora, la indignación vecinal parece haber superado el límite, llevando los problemas a la calle.