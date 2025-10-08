Crecen los rechazos de ART en cementeras y denuncian “vacío asistencial”

Delegados y estudios jurídicos locales reportan un aumento de negativas de cobertura por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) ante dolencias asociadas al polvo de cemento, vibración, sobreesfuerzos y exposición a ruidos.

Los casos más frecuentes incluyen síntomas respiratorios irritativos (tos, disnea, rinitis/conjuntivitis por polvo), lumbalgias, tendinopatías de hombro y codo por movimientos repetitivos y carga, y hipoacusia inducida por ruido en sectores de molienda, hornos, embolsado, paletizado, canteras y mantenimiento. Denuncian derivaciones cruzadas entre ART y obras sociales que dejan a los trabajadores sin rehabilitación efectiva.

Cómo opera el rechazo

Según fuentes sindicales y legales, se repite un patrón: la ART cubre el accidente agudo (p. ej., un corte o una fractura) pero niega el agravamiento de afecciones de instalación lenta o multicausal (respiratorias, columna, tendones, hipoacusia), etiquetándolas como “no laborales” o “propias de la vida cotidiana”. Cuando el trabajador acude a su obra social, lo reenvían a la ART por tratarse de una contingencia laboral. Resultado: vacío asistencial.

Impacto en la línea de producción

En molienda, hornos, embolsado y canteras se describen:

Tos persistente y ardor ocular tras turnos en ambientes polvorientos.

Dolor lumbar y cervical por sobreesfuerzos y posturas forzadas.

Dolor de hombros y codos por movimientos repetitivos (paletizado, carga manual).

Zumbidos y disminución auditiva en áreas con alta exposición al ruido.

Supervisores admiten reubicaciones temporales, aunque señalan “limitaciones operativas” para cubrir todos los puestos críticos.

Testimonio (identidad reservada)

“Trabajo en embolsado hace ocho años. Termino con la garganta irritada y la espalda dura. Me dieron alta por un esguince, pero cuando pedí estudio por la tos y el zumbido en los oídos, la ART dijo que no es laboral. La obra social me reenvía. Sigo sin rehabilitación.”

Declaración

Dr. Bruno Capeletti, abogado laboralista del sector:“El salario paga el tiempo, no el desgaste de la salud. Ese desgaste existe y debe reconocerse e indemnizarse. Hoy el sistema captura la productividad y traslada el costo corporal al trabajador. Eso es injusto y vamos a corregirlo. Peor aún, muchos quedan atrapados en un vacío legal —sin tratamiento ni rehabilitación— por el cruce de rechazos entre ART y obra social. Se repite una táctica: más trámites, más trabas, menos atención. La burocracia expulsa al trabajador del sistema.”

Qué dice la normativa

La Ley 24.557 contempla enfermedades profesionales y agravamientos vinculados a la tarea. La tipificación técnico-legal desde el inicio y la acreditación del nexo causal (exposición a polvo de cemento, ruido, vibración, sobrecarga física, repetitividad) son claves para forzar cobertura temprana, acceder a tratamiento y evitar el rechazo.

Si te está pasando: pasos concretos:

Guardá el alta médica y la nota de rechazo (clave para impugnar).

Documentá tareas, turnos, pausas y evolución de síntomas (fotos, mensajes, certificados, planillas de ruido/polvo si existen).

Denunciá con tipificación correcta (sector, exposición, tiempo de tarea) para habilitar tratamiento y rehabilitación.

Impugnás pericias que minimicen secuelas; si hace falta, judicializá por indemnización integral.

Recuadro | Señales de alerta en las últimas semanas (cementeras Olavarría)

Más consultas por síntomas respiratorios e irritación ocular en molienda/embolsado.

Aumento de derivaciones cruzadas (ART ↔ obra social) y altas exprés sin rehabilitación.

Más reportes de dolor lumbar y tendinopatías de hombro/codo en paletizado y mantenimiento.

Casos crecientes de zumbidos/hipoacusia en áreas de alto ruido.

