La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que los cortes vehiculares comenzarán a las 10:00 horas del lunes 24 de noviembre y se mantendrán hasta la madrugada del martes 25 para garantizar la seguridad durante la celebración del Aniversario de la ciudad.

Olavarría. Con motivo de la Fiesta Aniversario de la ciudad que se celebrará este lunes 24 de noviembre en el Parque Helios Eseverri, el Municipio implementará un operativo de tránsito que incluirá el corte de varias intersecciones aledañas al predio.

El objetivo de la medida, detallada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, es permitir el normal y seguro arribo y desconcentración de los asistentes al evento, que tendrá su punto cúlmine con la presentación de Los Totora y el festejo de la llegada del 25 de noviembre.

Interrupciones en la Circulación Vehicular

La interrupción en la circulación de vehículos se iniciará a las 10:00 horas del lunes 24 de noviembre y se prolongará, aproximadamente, hasta las primeras horas de la madrugada del martes 25 de noviembre.

Los cortes se realizarán sobre las siguientes intersecciones clave:

Rivadavia y Juan XXIII

Rivadavia y Lebensohn

Rivadavia y avenida De los Trabajadores (sentido A. Brown)

Avenida De los Trabajadores y Riobamba

Fassina y Lavalle

Fassina y Vicente López

El Municipio apela a la colaboración y responsabilidad de la comunidad para respetar las indicaciones y poder disfrutar de la fiesta de la ciudad.