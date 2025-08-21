Corte de tránsito en el puente “Hermanos Emiliozzi” por obras de iluminación

La circulación sobre el puente se verá interrumpida durante gran parte de este jueves para continuar con la instalación de luminarias LED, en el marco de un plan municipal que proyecta la colocación de 900 nuevas luces en el partido.

El Municipio de Olavarría informó que, durante gran parte de este jueves, se interrumpirá el tránsito en el puente “Hermanos Emiliozzi” para dar continuidad a los trabajos de instalación de luminarias LED. El corte de circulación, coordinado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, se inició a las 7:30 horas y se espera que se extienda hasta las 17:30 horas aproximadamente.

Para garantizar la seguridad y desviar el flujo vehicular, se han establecido tres puntos de corte:

Ruta Nacional N° 226: Se cortará el carril con sentido a Bolívar, a la altura del cruce con la avenida Urquiza, y el carril con sentido a Tandil, metros después de la rotonda con calle Rivadavia. En ambos casos, el tránsito será desviado a las colectoras.

Avenida Hermanos Emiliozzi: Se realizará un tercer corte en las arterias de acceso al puente.

La obra forma parte del Programa Municipal de Recambio e Instalación de Luminaria LED, que tiene como objetivo la colocación de cerca de 900 nuevas luces en sitios estratégicos de Olavarría durante 2025. La iluminación del puente “Hermanos Emiliozzi” es una prioridad para el gobierno local, ya que es uno de los principales accesos a la ciudad y busca brindar una respuesta tanto a la comunidad local como a los usuarios de la Ruta Nacional 226.