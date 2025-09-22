Corte de luz programado para este martes por tareas de mantenimiento

La interrupción del servicio eléctrico se realizará en la madrugada y afectará a un sector delimitado por las avenidas Colón, del Valle, y las calles Brown y Lamadrid.

Coopelectric informa que este martes 23 de septiembre se llevará a cabo un corte de energía programado en un sector de la ciudad. La interrupción del servicio se realizará por tareas de mantenimiento y tendrá lugar en el horario de 5:00 a 6:00 horas.

El área afectada por el corte de luz está comprendida por las calles:

Av. Brown

Av. Colón

Lamadrid

Av. del Valle

La cooperativa aclara que el corte podría ser suspendido si las condiciones climáticas son adversas, en cuyo caso será reprogramado.