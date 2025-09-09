Corte de luz en varios barrios de Olavarría por la fuga de gas en Ruta 51

Coopelectric interrumpió el servicio en dos líneas de Media Tensión para “despejar el riesgo eléctrico” en la zona del incidente. Barrios como AOMA, Villa Aurora y Loma Negra, entre otros, se encuentran afectados.
Coopelectric informó que en la mañana de este martes se vio obligada a interrumpir el suministro eléctrico en dos líneas de Media Tensión a raíz de un escape de gas registrado en la Ruta 51, en cercanías a avenida Sarmiento. La medida se tomó con el fin de “despejar el riesgo eléctrico” en la zona del incidente.
Las líneas de tensión afectadas son la N° 3 y la N° 4, que han dejado sin servicio a los siguientes sectores:
- Parte de los barrios AOMA y Luján, barrios Villa Aurora, Villa Mailín, Plan Federal, Country Sauveterre y la Zona Autopista Luciano Fortabat.
- Paraje San Jacinto, LOSA, Parque Los Fresnos, Loma Negra, Villa Laclau, Aero Club y el Alimentador Rural Santa Luisa, que incluye las localidades de Kochi Tue, Villa Mi Serranía, Santa Luisa, El Luchador, Durañona y 16 de Julio.