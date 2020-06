Coronavirus: Olavarría pasará a “Fase 3” del aislamiento

Acompañado por el secretario de Gobierno, Hilario Galli y el Secretario de salud Municipal German Caputto, el mandatario municipal expresó que la medida fue consensuada junto al comité de crisis y con el jefe de Gabinete de Ministros bonaerense.

En este sentido Ezequiel Galli indicó que en las próximas horas indicará cuáles serán las actividades exceptuadas. Además recalcó: “pasar a fase 3 no significa volver a los encuentros familiares, a los asados, a los cumpleaños. Pasar a fase 3 no significa charlar con el vecino y compartir el mate. Pasar a fase 3 no significa visitar a un amigo ni encontrarnos en el parque porque total todo está mas flexible.”

“Confió mucho en el criterio y responsabilidad de los vecinos de Olavarría por que la gran mayoría hizo las cosas muy bien, respetó todo, pero unos pocos anularon el esfuerzo de toda la población” enfatizó.

“Además agregó: “si somos responsables y con conciencia social mostraremos un crecimiento como sociedad, como familia y como personas. Estimados vecinos, es momento de recordar que somos olavarrienses, eso significa ser trabajador, respetuoso y responsable”.

“Es una nueva oportunidad que tenemos, depende de cada uno de los vecinos que hacemos nuestra gran Olavarría” expresó.

Además adelantó que la “fase 3” se extenderé hasta el domingo 21 de junio –día del padre- por tal razón, durante esa jornada, permitirán el ingreso a los cementerios del partido