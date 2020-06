Coronavirus en Olavarría: “la gente se contagió por participar de reuniones sociales, no se contagió en el supermercado o en el banco”

El equipo del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” trabaja arduamente por estas horas en la realización de estudios epidemiológicos y acciones concretas para detección de Covid-19.

Desde el inicio de la Emergencia Sanitaria, desde el nosocomio local se han estudiado más de 360 casos sospechosos de Covid-19 y en cada jornada se realizan hisopados para determinar si una persona tiene o no el virus.

“Cuando hablamos de ‘testeo’, estamos hablando de un hisopado de nariz y boca que detecta el material genético del virus. Eso se llama PCR, que al equipo de salud nos determina saber que si te da positivo ahora tenés el virus, si te da negativo, ahora no tenés virus”, definió la Doctora Marina Grand.

Al mismo tiempo indicó que “eso habla de una foto de ahora, del momento. Si yo mañana empiezo con síntomas, no me sirve de nada haber tenido un hisopado negativo”.

En cuanto a los casos positivos de Olavarría, remarcó que “estamos viendo que la gente se contagió por participar de reuniones sociales, no se contagió en el supermercado o en el banco, sino por reuniones sociales, por lo que pedimos que por favor no nos juntemos con nadie que no viva en nuestra casa, por más que sean amigos y familiares. Estamos en fase 1, no podemos reunirnos con nadie: del trabajo a casa y si no estoy exento mejor, me puedo quedar en casa”.

En referencia a la infección en sí, explicó que “tiene un periodo de incubación de 14 días más o menos, el tiempo medio es entre 5 y 7 días, el máximo sería 14. Si yo hago un hisopado ahora, después de haber tenido contacto con un caso sospechoso no me sirve de nada, lo que tengo que hacer es el aislamiento. Porque el hisopado me va a decir si tengo o no tengo el virus, pero el aislamiento lo tengo que hacer igual si estuve en contacto con un caso sospechoso”.

Grand consideró que “el hisopado lo pedimos en el caso de una persona que tenga síntomas, para poder hacer el aislamiento y un seguimiento más estricto; en el caso de personal de salud que estuvo en contacto con alguien que pudo haber sido positivo por el hecho de que el personal de salud suele ser gente joven que puede diseminar el virus y que está en contacto con población vulnerable; y también lo pedimos en el caso del personal de salud para volver a trabajar”.

“Otro de los casos en el que pedimos el hisopado es para estudio epidemiológico: un primer paciente que no podemos determinar dónde o cómo se pudo haber contagiado el virus, pedimos el hisopado a los contactos para ver cuál pudo haber sido el nexo para que esa persona se contagie”, agregó.

La doctora remarcó que el hisopado “no es mágico, no sirve más que para una foto de ahora de saber si tengo el virus o no. No me cambia porque lamentablemente no hay tratamiento. El tratamiento ahora es tratamiento de síntomas (si la persona tiene fiebre, por ejemplo), tener buena alimentación y tomar mucho líquido y en el caso de que haya tenido contacto, el aislamiento para no diseminar el virus”.

En este sentido indicó que “es importante hacerlo en una persona que presente síntomas, porque al ser sintomático generalmente tiene mayor cantidad de virus y se detecta mejor. Estamos haciendo testeos en casos sintomáticos que cumplen con el criterio de caso sospechoso y en personal de salud”.

“Lo que tenemos que hacer con la persona que puede estar infectada es aislarla, el hisopado solo me permite saber si tiene el virus ahora o si no tiene el virus ahora, en este momento. Quien se tiene que aislar es la persona que tuvo contacto con el caso sospechoso, no los familiares”, expresó.

En el final, la Dra. Grand remarcó que “las medidas de precaución son fundamentales: mantener la distancia de dos metros de una persona con la otra en todo momento: en el trabajo, en la cola del banco, cuando le llevo a familiares la compra, siempre mantener dos metros. Si tengo que romper esa distancia de dos metros me pongo en riesgo, entonces me protejo con el tapabocas y tapa nariz, con el lavado de manos frecuente y -fundamental también- no tocarme la boca, los ojos y la nariz y no compartir mate ni ningún utensilio”.