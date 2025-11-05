Copa Argentina Sub 12: Estudiantes de Olavarría se mete entre los 8 mejores del país

El equipo “bataraz” de Estudiantes de Olavarría consiguió una destacada victoria que lo clasifica a los cuartos de final de la Copa Argentina Sub 12, que se disputa en Chapadmalal.

En un emocionante partido de octavos de final, Estudiantes logró imponerse a un rival de peso, asegurando su lugar entre los ocho mejores equipos del país:

Rival: San Lorenzo de Almagro .

. Resultado: 2-1 (Parciales: 16/25, 25/10, 15/11).

Tras ceder el primer set, el equipo olavarriense mostró una gran reacción y se llevó los dos siguientes con autoridad.

La Copa Argentina, organizada por la Federación del Voleibol Argentina (FeVA) en Chapadmalal, reúne a las mejores formaciones Sub 12 de las provincias. El logro de Estudiantes demuestra un gran nivel, ¡no es poca cosa codearse con los grandes!