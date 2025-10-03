Copa Argentina: Semifinales definidas tras el triunfo de River

Tras el triunfo de River ante Racing, quedaron establecidos los cuatro mejores equipos del torneo. Se especula con que los partidos se jueguen a mediados de octubre, con sedes posibles en Córdoba, San Luis y Rosario.

El triunfo de River Plate por 1-0 sobre Racing en cuartos de final ha completado el cuadro de las semifinales de la Copa Argentina, acercando la definición del certamen federal. Los cuatro mejores equipos de la presente edición ya están listos para disputar los dos boletos a la gran final.

Cruces de Semifinales

Los enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

River Plate (que eliminó a Racing) vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (que viene de vencer a Tigre). Argentinos Juniors (que eliminó a Lanús) vs. Belgrano (que sacó a Newell’s).

Fechas y Sedes Tentativas

Aunque las fechas y las sedes aún no han sido oficializadas por la AFA, se espera que las negociaciones con los clubes avancen rápidamente.

Fechas Probables: La disputa se proyecta para la segunda quincena de octubre , inmediatamente después de la próxima doble fecha FIFA. Las fechas tentativas serían el miércoles 15 y jueves 16 de octubre .

Sedes Rumoreadas: Para el cruce entre River Plate e Independiente Rivadavia , las opciones que "pican en punta" son el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y La Pedrera en Villa Mercedes, San Luis. Para el duelo entre Belgrano y Argentinos Juniors , el Gigante de Arroyito de Rosario aparece como la principal posibilidad.


